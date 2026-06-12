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السعودية
تحديد المسؤولية يعتمد على نمط تشغيل المركبة

أسئلة شائعة وإجابتها بشأن تعديلات لائحة نظام المرور المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة

الجمعة ١٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٨ مساءً
أسئلة شائعة وإجابتها بشأن تعديلات لائحة نظام المرور المتعلقة بالمركبات ذاتية القيادة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، عن تنظيمات جديدة خاصة بالمركبات ذاتية القيادة، وذلك عبر تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام المرور، تتيح لهذه المركبات التنقل واتخاذ قرارات القيادة بشكل آلي، سواء دون تدخل بشري أو بوجود سائق.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، أن المركبات ذاتية القيادة هي مركبات مزودة بأنظمة تقنية متقدمة تمكنها من استشعار البيئة المحيطة بها، واتخاذ قرارات القيادة، والتحكم في حركتها بشكل آلي، سواء بشكل كامل أو مع تدخل بشري محدود.

وأكدت “المرور” أن المركبات ذاتية القيادة تخضع لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، باعتبارها أحد أنواع المركبات التي تسير على الطرق العامة، وفقاً للتعديلات التنظيمية المعتمدة.

تسجيل المركبات

وفيما يتعلق بتسجيل هذه المركبات في المملكة، أوضحت الإدارة العامة للمرور أنه يمكن تسجيلها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لتسجيل المركبات، مع الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وحول المسؤولية النظامية عند تشغيل المركبات ذاتية القيادة، أوضحت “المرور” أن تحديد المسؤولية يعتمد على نمط تشغيل المركبة؛ ففي حال وجود تدخل بشري أثناء القيادة يتحمل السائق المسؤولية وفق أحكام نظام المرور، أما في حالة التشغيل الذاتي الكامل دون تدخل بشري فتقع المسؤولية النظامية على مالك المركبة.

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