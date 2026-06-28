أسباب تصدر الأحساء درجات الحرارة المرتفعة صيفًا

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن أبرز العوامل التي تجعل محافظة الأحساء من أكثر مناطق المملكة تسجيلًا لدرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.

وأوضح القحطاني عبر منصة إكس أن ارتفاع الحرارة في الأحساء يعود بشكل رئيسي إلى موقعها الجغرافي الداخلي، إضافة إلى تكرار وتأثير الموجات الحارة التي تشهدها المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، إلى جانب تأثير وتمركز المنخفض الهندي الموسمي.

وأشار إلى أن ابتعاد الأحساء عن التأثير المباشر للبحر، وقربها من نطاق صحراء الربع الخالي، فضلًا عن تأثرها بالمناخ الصحراوي الحار والجاف، تعد من العوامل التي تسهم في ارتفاع درجات الحرارة بها خلال أشهر الصيف.