انطلاق دورة حفظ السنة النبوية والمتون العلمية بالمسجد الحرام أسباب تصدر الأحساء درجات الحرارة المرتفعة صيفًا فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية الكويت ضبط 7,524 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سلمان للإغاثة يدشّن مشروع مجمع الهدى للرعاية الصحية وملحقاته في دمشق قيادة قطر تعزّي الملك سلمان في شهداء حادث سقوط مروحية أرامكو أنباء عن تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا الجوازات: 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى شرط صلاحية السفر قطر: استشهاد مواطن وإصابة مقيم إثر حادثة بحرية وفرق الإنقاذ تباشر التحقيقات سلمان للإغاثة يوزع 25,000 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة
كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن أبرز العوامل التي تجعل محافظة الأحساء من أكثر مناطق المملكة تسجيلًا لدرجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.
وأوضح القحطاني عبر منصة إكس أن ارتفاع الحرارة في الأحساء يعود بشكل رئيسي إلى موقعها الجغرافي الداخلي، إضافة إلى تكرار وتأثير الموجات الحارة التي تشهدها المنطقة الشرقية خلال فصل الصيف، إلى جانب تأثير وتمركز المنخفض الهندي الموسمي.
وأشار إلى أن ابتعاد الأحساء عن التأثير المباشر للبحر، وقربها من نطاق صحراء الربع الخالي، فضلًا عن تأثرها بالمناخ الصحراوي الحار والجاف، تعد من العوامل التي تسهم في ارتفاع درجات الحرارة بها خلال أشهر الصيف.