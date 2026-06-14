أسباب تصدر الأحساء قائمة المناطق الأكثر حرارة في السعودية صيفًا

كشف أستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، الأسباب الجغرافية والمناخية التي تجعل محافظة الأحساء من أكثر مناطق المملكة حرارة خلال فصل الصيف، موضحًا أن ذلك يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة.

وأوضح المسند أن موقع الأحساء الداخلي، على بعد نحو 60 كيلومترًا من ساحل الخليج العربي، يقلل من تأثير التبريد الطبيعي للمسطحات المائية، ما يجعل المنطقة أكثر عرضة للتسخين السريع بسبب طبيعتها الصحراوية الجافة.

رياح البوارح

وأشار إلى أن رياح “البوارح” الشمالية والشمالية الغربية الجافة والحارة تسهم خلال الصيف في الحد من وصول النسيم الرطب القادم من الخليج العربي، ما يؤدي إلى استمرار الأجواء الحارة في المنطقة.

وأضاف أن تشكل منخفض حراري سطحي فوق الربع الخالي وشرق الجزيرة العربية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، يؤدي إلى جذب كتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة نحو الأحساء والمناطق المحيطة بها.

وأكد المسند أن اجتماع هذه العوامل الجغرافية والمناخية يفسر ارتفاع درجات الحرارة في الأحساء ووصولها في كثير من الأحيان إلى صدارة المناطق الأعلى حرارة في المملكة خلال فصل الصيف.