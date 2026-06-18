أسعار الذهب تتراجع بنسبة 0.3%

‌تراجعت أسعار الذهب اليوم، تحت ضغط إشارات حول تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية وارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 4246.55 دولارًا للأوقية، بعدما سجل أدنى ‌مستوى له منذ نوفمبر 2025 خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.7% لتصل إلى 4264.30 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة لتصل إلى 66.65 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين واحدًا بالمئة ليسجل 1718.78 دولارًا، وفقد البلاديوم 2.1% مسجلًا 1285.10 دولارًا.