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بفعل قوة الدولار وزيادة فرص رفع الفائدة

أسعار الذهب تتراجع بنسبة 0.3%

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٠ مساءً
أسعار الذهب تتراجع بنسبة 0.3%
المواطن - فريق التحرير

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‌تراجعت أسعار الذهب اليوم، تحت ضغط إشارات حول تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية وارتفاع الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 4246.55 دولارًا للأوقية، بعدما سجل أدنى ‌مستوى له منذ نوفمبر 2025 خلال الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.7% لتصل إلى 4264.30 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية اثنين بالمئة لتصل إلى 66.65 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين واحدًا بالمئة ليسجل 1718.78 دولارًا، وفقد البلاديوم 2.1% مسجلًا 1285.10 دولارًا.

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