أسعار الذهب تنخفض دون 4 آلاف دولار

انخفض سعر الذهب بأكثر من 3% اليوم ليتداول دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية (الأونصة)، متأثرًا بصعود الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.4% إلى 3968.41 دولارًا للأوقية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 4% إلى 3984.40 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 6% إلى 58.28 دولارًا للأوقية، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2025، وتراجع البلاتين بنسبة 4.3% إلى 1580.76 دولارًا، كما تراجع البلاديوم بنسبة 4.9% إلى 1177.50 دولارًا.