Icon

“الردادية”.. فن شعبي تاريخي يواصل حضوره في المناسبات الاجتماعية Icon سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة Icon حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية Icon رئيس الوزراء اللبناني يؤكد الحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل Icon اعتقال مدير مكتب عمدة مدينة نيويورك السابق في قضية رشوة Icon محافظ حضرموت يشيد بالمشاريع الإنسانية السعودية التي عززت مستوى الخدمات في اليمن Icon أسعار الذهب تنخفض دون 4 آلاف دولار Icon السفارة الأمريكية في الكويت تستأنف عملياتها Icon موسكو: أوروبا ترسل إشارات متضاربة بشأن محادثات أوكرانيا Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

أسعار الذهب تنخفض دون 4 آلاف دولار

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٦ مساءً
أسعار الذهب تنخفض دون 4 آلاف دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

انخفض سعر الذهب بأكثر من 3% اليوم ليتداول دون مستوى 4 آلاف دولار للأوقية (الأونصة)، متأثرًا بصعود الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3.4% إلى 3968.41 دولارًا للأوقية، مسجلًا أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 4% إلى 3984.40 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 6% إلى 58.28 دولارًا للأوقية، مسجلةً أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2025، وتراجع البلاتين بنسبة 4.3% إلى 1580.76 دولارًا، كما تراجع البلاديوم بنسبة 4.9% إلى 1177.50 دولارًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد