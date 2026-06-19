4 خطوات تخفض استهلاك المكيف للكهرباء رياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية المنتخب الكندي يتغلب على نظيره القطري 6-0 في كأس العالم 2026 كأس العالم 2026: المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ32 إلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في روسيا والدخان يغطي سماء موسكو الحكومة البريطانية: ندرس إطلاق مهمة لتأمين مضيق هرمز القبض على مقيم هندي لترويجه الشبو المخدر في الشرقية
تراجعت أسعار النفط اليوم، في ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى الأسواق العالمية مع استئناف ناقلات النفط عبور مضيق هرمز عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (54) سنتًا، مما نسبته (0.68%)، لتسجل (78.31) دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.60%)، ما يعادل (46) سنتًا، ليصل إلى (76.14) دولارًا للبرميل.