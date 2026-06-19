أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية

تراجعت أسعار النفط اليوم، في ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى الأسواق العالمية مع استئناف ناقلات النفط عبور مضيق هرمز عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على مذكرة تفاهم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (54) سنتًا، مما نسبته (0.68%)، لتسجل (78.31) دولارًا للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.60%)، ما يعادل (46) سنتًا، ليصل إلى (76.14) دولارًا للبرميل.