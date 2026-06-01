أسعار النفط ترتفع أكثر من 2% في التعاملات الصباحية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين 1 يونيو 2026.

ارتفاع سعر النفط

وزادت العقود ‌الآجلة للخام الأمريكي 2.37 دولار ما يعادل 2.71% لتصل إلى 89.73 دولارًا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.07 دولار ما يعادل 2.27% لتصل إلى ‌93.19 دولارًا للبرميل.