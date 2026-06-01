Icon

المسجد النبوي يجسد إرثًا معماريًا إسلاميًا يمتد عبر العصور Icon أسعار النفط تقفز بأكثر من 7% Icon ضيوف برنامج خادم الحرمين يثمنون جهود السعودية في خدمة القرآن الكريم Icon هندسة الحشود.. وثائقي جديد يرصد التجربة السعودية في إدارة أكبر تجمع بشري في العالم Icon مدينة الحجاج بحائل تودّع ضيوف الرحمن بعد إتمام مناسكهم وسط منظومة خدمية متكاملة Icon جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج Icon السعودية تدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية Icon ولي العهد يعزي ناصر عبدربه منصور هادي في وفاة والده رئيس الجمهورية اليمنية السابق Icon العمليات الأمنية يتلقى (2,966,795) اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 Icon جوازات منفذ الوديعة تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 7%

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١١ مساءً
أسعار النفط تقفز بأكثر من 7%
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً خلال تعاملات الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط، في أعقاب تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ضد حزب الله.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، انعكست هذه التطورات مباشرة على أسعار الطاقة، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6 دولارات، ما يعادل 6.58%، لتصل إلى 97.12 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:59 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6.61 دولارات، أو ما نسبته 7.57%، ليسجل 93.97 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التصعيد الإقليمي على إمدادات النفط العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار تعطل الشحنات عبر هرمز
السوق

مخاوف من شح الإمدادات النفطية مع استمرار...

السوق
أسعار النفط تواصل الهبوط
السوق

أسعار النفط تواصل الهبوط

السوق