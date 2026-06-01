أسعار النفط تقفز بأكثر من 7%

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً خلال تعاملات الاثنين، مدفوعة بتصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في الشرق الأوسط، في أعقاب تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ضد حزب الله.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، انعكست هذه التطورات مباشرة على أسعار الطاقة، حيث قفزت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 6 دولارات، ما يعادل 6.58%، لتصل إلى 97.12 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:59 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 6.61 دولارات، أو ما نسبته 7.57%، ليسجل 93.97 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف متزايدة من تأثير التصعيد الإقليمي على إمدادات النفط العالمية.