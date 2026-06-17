أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر 3 أشهر

انخفضت أسعار النفط بأكثر 5% عند التسوية اليوم، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة ‌أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة ‌لخام برنت بـ 4.21 دولارات، ما يعادل 5.1%، لتسجل 78.96 دولارًا للبرميل عند التسوية، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 4.70 ‌دولارات، ما يعادل 5.8%، مسجلًا 76.05 دولارًا.

وشهدت عقود برنت أدنى إغلاق لها منذ الثاني من مارس الماضي، بينما كانت أسعار الخام الأمريكي عند أدنى مستوى إغلاق منذ الرابع من الشهر نفسه.