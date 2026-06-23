أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية

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انخفضت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية اليوم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بـ(82) سنتًا، ما نسبته (1.1%), ووصلت إلى (77.08) دولارًا للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.9%) ما يعادل (65) سنتًا، ليصل إلى (73.21) دولارًا للبرميل.
وسجل المؤشران أدنى مستوياتهما في نحو أربعة أشهر خلال جلسة تداول.