أسعار النفط تنخفض بنحو 1% عند التسوية

انخفضت أسعار النفط ‌بنحو 1% عند التسوية اليوم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام ‌برنت بـ(82) سنتًا، ما نسبته (1.1%), ووصلت إلى (77.08) دولارًا للبرميل، وانخفض خام غرب ‌تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة (0.9%) ما يعادل (65) سنتًا، ليصل إلى (73.21) دولارًا للبرميل.

وسجل المؤشران أدنى مستوياتهما في نحو أربعة أشهر خلال جلسة تداول.