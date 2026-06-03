أكثر من 10 آلاف نسخة من هدية خادم الحرمين الشريفين ترافق الحجاج المغادرين عبر منافذ الشرقية

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في المنطقة الشرقية، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر المنافذ الحدودية، في مشهدٍ يعكس عناية المملكة بضيوف الرحمن وحرصها على توديعهم بهدية مباركة ترافقهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك الحج.

وأوضح الفرع أن إجمالي ما وُزِّع من هدية خادم الحرمين الشريفين حتى نهاية يوم 16 ذو الحجة 1447هـ بلغ (10,403) نسخ من المصحف الشريف وترجمة معانيه، جرى توزيعها على الحجاج المغادرين عبر المنافذ الخمسة بالمنطقة الشرقية.

وبيّن أن منفذ سلوى سجل أعلى عدد من النسخ الموزعة بواقع (2,940) نسخة، تلاه منفذ الربع الخالي بـ(2,618) نسخة، فيما بلغ عدد النسخ الموزعة عبر منفذ الرقعي (1,949) نسخة، و(1,514) نسخة عبر جسر الملك فهد، إضافة إلى (1,382) نسخة عبر منفذ البطحاء.

وتُعد هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من أبرز البرامج التي تنفذها الوزارة خلال موسم الحج، وتحظى بتقدير كبير من الحجاج لما تمثله من قيمة إيمانية ومعنوية، وتجسد ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بضيوف الرحمن حتى مغادرتهم المملكة.

كما يواصل فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية تنفيذ المناشط الدعوية والإرشادية والإجابة عن استفسارات الحجاج في المنافذ الحدودية حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، ضمن خطته المعتمدة لموسم حج 1447هـ.