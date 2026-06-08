أكثر من 40 مولودًا لغزال الريم في محمية الإمام تركي خلال 2026

سجّلت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أكثر من 40 حالة ولادة لغزال الريم منذ بداية عام 2026م وحتى نهاية الربع الأول، في مؤشرٍ يعكس نجاح برامج إعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، وفاعلية جهود المحافظة على التنوع الأحيائي وتعزيز استدامة النظم البيئية داخل نطاق المحمية.

وأوضحت الهيئة أن رصد هذا العدد من الولادات جاء عبر المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها فرقها المختصة، مؤكدةً أن ارتفاع معدلات التكاثر الطبيعي لغزال الريم يعكس جودة الموائل الطبيعية وملاءمتها لاحتضان الأنواع الفطرية، إلى جانب نجاح برامج الحماية وإدارة الموائل وتوفير الظروف البيئية المناسبة لاستقرارها وتكاثرها.

وبيّنت أن تكاثر الأنواع الفطرية داخل بيئاتها الطبيعية من أبرز مؤشرات نجاح برامج الإكثار وإعادة التوطين، حيث تنتقل الأنواع من الاعتماد على برامج التربية والرعاية إلى التكاثر الذاتي في مواطنها الطبيعية، بما يؤكد اكتمال مقومات استقرارها البيئي وقدرتها على الاستمرار والتوسع ضمن نطاق انتشارها.

ويُعد غزال الريم أحد أبرز الرموز البيئية في الجزيرة العربية، إذ شهدت أعداده تراجعًا خلال العقود الماضية نتيجة الصيد الجائر والتغيرات البيئية، ما استدعى تنفيذ برامج متخصصة للحماية وإعادة التوطين للمحافظة على هذا المكوّن الطبيعي المهم وتعزيز حضوره في بيئته الأصلية.

يُذكر أن محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُعد ثاني أكبر المحميات الطبيعية البرية في المملكة، إذ تمتد على مساحة تزيد على 91.500 كيلومتر مربع شمال شرق المملكة، وترتبط حدودها بخمس مناطق إدارية هي: الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والمنطقة الشرقية، وتتميز بتنوع موائلها الطبيعية وتضاريسها وتشكيلاتها الجغرافية الفريدة، مما يجعلها بيئة ملائمة لاحتضان العديد من الكائنات الفطرية والنباتات.