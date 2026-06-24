أكثر من 43 مليون عملية إلكترونية عبر منصة أبشر في مايو 2026م

نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” خلال شهر مايو الماضي (43,722,443) عملية إلكترونية، للمستفيدين عبر أبشر أفراد وأعمال.

ومن خلال منصة أبشر أفراد بلغ عدد العمليات المنفذة 41,238,574 عملية، تضمنت إجراء 31,674,823 عملية استعراض للوثائق من خلال محفظة الوثائق الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق أبشر، فيما وصل عدد العمليات في منصة أبشر أعمال إلى 2,483,869.

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,078,979 عملية، منها 2,986,452 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 2,187,429 عملية، و487,221 عملية منفّذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وعبر الخدمات العامة في منصة أبشر أفراد تم إصدار 128,291 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و1,974 استفسارًا عامًا عن البصمة.

يُذكر أن الهويات الرقمية الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر تمكّن المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار من الاستفادة بكل سهولة وموثوقية من خدمات قطاعات وزارة الداخلية عبر منصاتها الإلكترونية “أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة”، إضافةً إلى الوصول إلى الجهات الحكومية والخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد “نفاذ”.