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ألمانيا تتأهل إلى دور الـ32 بفوزها على كوت ديفوار في كأس العالم 2026

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
ألمانيا تتأهل إلى دور الـ32 بفوزها على كوت ديفوار في كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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تأهل المنتخب الألماني إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026 عقب فوزه أمس، على منتخب كوت ديفوار بنتيجة (2 – 1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورونتو، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.

وافتتح منتخب كوت ديفوار التسجيل عن طريق فرانك كيسي عند الدقيقة (30)، قبل أن يقلب المنتخب الألماني النتيجة بهدفين سجلهما دينيز أونداف في الدقيقتين (68) و(90+4).

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى ست نقاط ضامنًا التأهل إلى دور الـ32، فيما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند ثلاث نقاط، بانتظار مواجهة الإكوادور وكوراساو في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة ذاتها.

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