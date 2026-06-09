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السعودية
اتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بعد ثبوت مخالفاتهم

أمانة الرياض ترصد أكثر من 70 مخالفة لكود البناء السعودي وتشطب ترخيص مكتب هندسي

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٥ مساءً
أمانة الرياض ترصد أكثر من 70 مخالفة لكود البناء السعودي وتشطب ترخيص مكتب هندسي
المواطن- فريق التحرير

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رصدت أمانة منطقة الرياض أكثر من 70 مخالفة لكود البناء السعودي في مدينة الرياض، من المكاتب الهندسية والاستشارية والمقاولين المنفذين لأعمال البناء واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم بعد ثبوت مخالفاتهم، بهدف تعزيز الامتثال للاشتراطات الفنية والتنظيمية لكود البناء السعودي، ورفع جودة أعمال البناء والتشييد، والمحافظة على سلامة المباني.

مخالفات كود البناء السعودي

وبيّنت الأمانة أن الإجراءات المتخذة شملت شطب ترخيص مكتب هندسي بعد ثبوت مخالفته لاشتراطات كود البناء السعودي، إضافة إلى مخالفة 21 مكتبًا استشاريًا مصممًا، و41 مكتبًا استشاريًا مشرفًا، إضافة إلى 16 مقاول تنفيذ، وتضمنت المخالفات المرصودة، وفقًا للائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، عدم تقديم دراسة اختبار التربة من مكتب معتمد، وتقديم اختبار تربة يتضمن معلومات غير صحية بما يؤثر على سلامة المباني، وإسناد المكتب الهندسي المُشرف أو المقاول المنفذ لمهامهم أو جزء منها لأشخاص غير مسجلين لدى الجهات ذات الاختصاص، وعدم التزام المكتب الهندسي بإرسال تقارير وإشعارات مراحل البناء في مواعيدها المحددة، وتقديم المكتب الهندسي تقارير إشراف مخالفة للواقع، وتنفيذ أعمال مخالفة للرخصة أو المخططات أو التقارير الفنية المعتمدة في كود البناء السعودي.

وتواصل الأمانة أعمال الرقابة والمتابعة المرتبطة بمخالفات كود البناء السعودي، وفق خطة شاملة تشمل الرصد والمعالجة وتطبيق العقوبات النظامية، إلى جانب تعزيز الالتزام بالاشتراطات العمرانية لضمان الامتثال بكود البناء السعودي، والحد من الممارسات المخالفة.
وتأتي هذه الجهود ضمن التزام أمانة منطقة الرياض بتعزيز كفاءة المباني وسلامتها، نحو تنمية حضرية مستدامة، ترتقي بجودة الحياة في العاصمة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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