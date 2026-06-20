أمانة الرياض تهيئ 12 موقعًا في العاصمة وأكثر من 52 موقعًا لمتابعة كأس العالم 2026

هيأت أمانة منطقة الرياض 12 موقعًا في العاصمة وأكثر من 52 موقعًا في محافظات ومراكز المنطقة لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، ضمن مبادرة “كأس العالم لك أقرب” التي تهدف إلى توفير مواقع مجهزة تتيح للسكان والزوار متابعة مباريات البطولة في مواقع قريبة منهم.

وجهزت الأمانة في مدينة الرياض 12 موقعًا عبر مكاتب مدينتي، موزعة على خمسة نطاقات جغرافية، شملت مكاتب مدينتي، المنصورة والمغرزات والمعذر في وسط العاصمة، والنفل والعقيق شمال الرياض، وقرطبة والخليج شرقها، ولبن وطويق غربها، إضافة إلى عكاظ والسلام والحائر جنوب المدينة.

كما هيأت الأمانة ممثلة في بلديات المنطقة أكثر من 52 موقعًا في المحافظات والمراكز، شملت الحدائق العامة والمراكز الحضارية والساحات والمرافق المجتمعية والمواقع المفتوحة، لتوفير بيئة مناسبة لمتابعة مباريات البطولة وتعزيز مشاركة السكان والزوار في أجواء الحدث الرياضي العالمي.

وتوزعت المواقع على عدد من المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض، من بينها حوطة بني تميم والدلم والحيانية وبرك والبديع وروضة سدير والحلوة والحصاة والدوادمي والقويعية والبجادية والرين والهدار وعفيف ومرات ونفي والزلفي وتمير والأرطاوية وثادق وحريملاء والمجمعة والجلة وتبراك والحريق والأفلاج والهياثم والخرج، إلى جانب عدد من المواقع الإضافية المفتوحة والمقاهي المشاركة في بعض المحافظات.

وتسهم المبادرة في تعزيز الاستفادة من المرافق العامة ورفع مستوى التفاعل المجتمعي مع الأحداث الرياضية العالمية، عبر توفير مواقع مجهزة تتيح للأهالي والزوار متابعة المباريات بالقرب منهم وفي مختلف أنحاء المنطقة انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.