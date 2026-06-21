أمانة العاصمة المقدسة: سريان شهادة الإشغال شرط إلزامي لرخص الإيواء السياحي

أكدت أمانة العاصمة المقدسة أهمية التزام ملاك ومشغلي منشآت الإيواء السياحي (النزل الدائم) بالحصول على شهادة إشغال سارية المفعول قبل التقدم بطلب إصدار أو تجديد رخصة النشاط، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الامتثال للاشتراطات البلدية والتنظيمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء السياحي.

وأوضحت الأمانة أن شهادة الإشغال تُعد من المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات إصدار أو تجديد رخصة النشاط، بما يسهم في التحقق من جاهزية المنشآت واستيفائها للاشتراطات النظامية والفنية المعتمدة، ويعزز كفاءة البيئة التشغيلية لمنشآت الإيواء.

ودعت الأمانة ملاك ومشغلي منشآت الإيواء السياحي إلى التحقق من سريان شهادة الإشغال، واستكمال الإجراءات اللازمة عبر منصة “بلدي” قبل التقدم بطلبات إصدار أو تجديد الرخصة، بما يضمن استمرارية النشاط، وتفادي تأخر إجراءات الترخيص.

ويأتي ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدسة على رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والتنظيمية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة المنشآت العاملة في القطاع السياحي، بما يواكب مستهدفات التنمية وجودة الحياة.