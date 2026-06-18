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أمانة القصيم تطور شعيب الطرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٧ مساءً
أمانة القصيم تطور شعيب الطرفية بالبطين لتعزيز المقومات السياحية والبيئية
المواطن - فريق التحرير

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نفذت أمانة منطقة القصيم، أعمال تطوير شعيب الطرفية، ضمن جهودها الرامية إلى تحسين جودة الحياة، ورفع جاذبية المواقع السياحية والبيئية، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء (53) جلسة موزعة على جانبي الشعيب، إلى جانب تهيئة الطرق الداخلية وتحسين المواقع المحيطة، بما يُسهم في توفير بيئة آمنة ومهيأة للمتنزهين والزوار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي الموقع.


وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي في إطار جهود البلدية لتطوير واستثمار المواقع الطبيعية، وتعزيز عناصر الجذب السياحي والترفيهي في مركز البطين، بما يتوافق مع مستهدفات تحسين المشهد الحضري وجودة الحياة.
وأشارت إلى أن شعيب الطرفية يُعد من أبرز الوجهات الطبيعية والتراثية في المنطقة، لما يتمتع به من مقومات بيئية ومواقع جاذبة للزوار، مؤكدة الحرص على تنفيذ مشاريع تطويرية تُسهم في المحافظة على المواقع الطبيعية وتهيئتها للاستفادة منها على نحوٍ مستدام.

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