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أمانة القصيم تواصل فعاليات نقل مباريات كأس العالم في عدة مواقع بالمنطقة

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٦ مساءً
أمانة القصيم تواصل فعاليات نقل مباريات كأس العالم في عدة مواقع بالمنطقة
المواطن - فريق التحرير

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تواصل أمانة منطقة القصيم، من خلال بلدياتها، فعاليات نقل مباريات كأس العالم عبر شاشات عرض في عدد من المواقع المخصصة، وذلك ضمن جهودها في تفعيل المتنزهات والمرافق العامة وتعزيز جودة الحياة.

وتشمل مواقع المشاهدة منتزه الدوحة بعنيزة، وسدرة ڤالي بمحافظة الرس، ومنتزه البحيرة بمحافظة المذنب، حيث جهزت البلديات المواقع لاستقبال الجماهير وتوفير تجربة مشاهدة تفاعلية وآمنة.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم أ. نايف النفيعي أن هذه الفعاليات تأتي امتدادًا لجهود الأمانة في تعزيز المشاركة المجتمعية واستثمار المرافق العامة لإقامة فعاليات نوعية تواكب المناسبات الرياضية، مشيرًا إلى جاهزية المواقع لمتابعة مباراة المنتخب السعودي ضمن أجواء جماهيرية مميزة.

ودعت الأمانة الأهالي والزوار إلى الحضور ومؤازرة المنتخب السعودي، والاستمتاع بأجواء المشاهدة الجماعية في مختلف المواقع، مع توفير خدمات تنظيمية وميدانية متكاملة لضمان راحة الزوار.

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