أمانة القصيم تُطلق مبادرة لتأهيل مسار متنزّه طخفة الجبلي بمحافظة ضرية

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أطلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً ببلدية محافظة ضرية، مبادرةً لتأهيل وتنظيف مسار طخفة الجبلي الواقع في متنزه طخفة البري بمحافظة ضرية.
ويُعد مسار طخفة الجبلي من الوجهات السياحية والرياضية في المنطقة، لما يتميز به من تضاريس متنوعة تجذب هواة الرحلات الجبلية والأنشطة البيئية، إضافة إلى دوره في دعم السياحة البيئية وتشجيع ممارسة الأنشطة البدنية، فيما بلغ إجمالي المخلفات التي جرى رفعها نحو 1.5 طن، وذلك ضمن مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية ضرية للحفاظ على المواقع الطبيعية ورفع جاهزيتها لاستقبال الزوار والمتنزهين، حيث شملت إزالة المخلفات والعوائق الطبيعية وتحسين مسار الحركة، وذلك بعد تأثر أجزاء من الموقع بموسم الأمطار الذي شهدته المنطقة مؤخرًا، بما يسهم في تعزيز سلامة المرتادين.