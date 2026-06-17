Icon

مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستقبل ثلاث رحلات لطالبات جامعة طيبة Icon مؤشرات تعكس توازن ونمو الاقتصاد السعودي Icon الصحة: تعليق رخصتي طبيبين بسبب الترويج المضلل لحقن مخصصة للاستعمال الخارجي Icon الفساد الطاغي لـ عيدروس الزبيدي.. بين الجبايات والاستيلاء على أصول عدن Icon المشوار يبدأ بهيبة الدعم.. أمراء ووزراء يؤازرون “الأخضر” Icon إحباط تهريب 47 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بجازان Icon بالفيديو.. تعادل البرتغال والكونغو في الشوط الأول Icon روسيا تعتزم فرض قيود على تحليق الدرونز والطائرات الخفيفة Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية جديدة Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائي مع وزيرة خارجية النمسا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية

أمانة القصيم تُطلق مبادرة لتأهيل مسار متنزّه طخفة الجبلي بمحافظة ضرية

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
أمانة القصيم تُطلق مبادرة لتأهيل مسار متنزّه طخفة الجبلي بمحافظة ضرية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أطلقت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً ببلدية محافظة ضرية، مبادرةً لتأهيل وتنظيف مسار طخفة الجبلي الواقع في متنزه طخفة البري بمحافظة ضرية.
ويُعد مسار طخفة الجبلي من الوجهات السياحية والرياضية في المنطقة، لما يتميز به من تضاريس متنوعة تجذب هواة الرحلات الجبلية والأنشطة البيئية، إضافة إلى دوره في دعم السياحة البيئية وتشجيع ممارسة الأنشطة البدنية، فيما بلغ إجمالي المخلفات التي جرى رفعها نحو 1.5 طن، وذلك ضمن مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر مربع.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بلدية ضرية للحفاظ على المواقع الطبيعية ورفع جاهزيتها لاستقبال الزوار والمتنزهين، حيث شملت إزالة المخلفات والعوائق الطبيعية وتحسين مسار الحركة، وذلك بعد تأثر أجزاء من الموقع بموسم الأمطار الذي شهدته المنطقة مؤخرًا، بما يسهم في تعزيز سلامة المرتادين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد