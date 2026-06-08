Icon

الصوم يساعد في تحسين استجابة الجسم للعلاج الكيماوي Icon أمطار الباحة تنعش الأودية وتزيد اخضرار المرتفعات مع اقتراب موسم الصيف Icon الأمن البيئي يضبط مخالفًا في المدينة المنورة Icon ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك الأردن  Icon تراجع الدولار بعد ذروة شهرين وسط توتر الأوضاع بالشرق الأوسط Icon السمنة قد تسبب ضيق التنفس حتى مع سلامة القلب والرئتين Icon جسيمات البلاستيك قادرةٌ على التأثير في وظائف الدماغ Icon أنجزنا ومكملين.. برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2025 Icon الاقتصاد السعودي يسجل نموًا بنسبة 3% خلال الربع الأول من 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية تجارية قرب المسجد النبوي

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:١٣ صباحاً
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية تجارية قرب المسجد النبوي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى فندقي تجاري في موقع إستراتيجي يبعد دقائق عن المسجد النبوي الشريف، بمساحة إجمالية تبلغ 2,856 مترًا مربعًا، بعقد استثماري يمتد إلى 25 عامًا.

ويأتي المشروع في موقع يتميز بارتباطه المباشر بأحد المحاور الرئيسة المؤدية إلى المنطقة المركزية، ضمن نطاق حضري حيوي يشهد تدفقًا مستمرًا للزوار والمعتمرين على مدار العام، مما يعزز جدواه الاستثمارية ويمنحه مقومات تشغيلية واعدة.

وأفادت الأمانة بأن الفرصة الاستثمارية متاحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص»، ضمن توجهات تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع التنموية بالمدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمة الأساور التعريفية بالمسجد النبوي تعزز سلامة الأطفال وتسهم في سرعة التعرف عليهم
السعودية

خدمة الأساور التعريفية بالمسجد النبوي تعزز سلامة...

السعودية
خدمات تقنية متقدمة تُيسّر رحلة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي
السعودية

خدمات تقنية متقدمة تُيسّر رحلة ضيوف الرحمن...

السعودية
الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ برامج التوعية والخدمات الميدانية للمعتمرين والزوار
السعودية

الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ برامج التوعية...

السعودية
بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي
السعودية

بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم...

السعودية
180 ألف عملية غسيل سنويًا للسجاد بالمسجد النبوي
السعودية

180 ألف عملية غسيل سنويًا للسجاد بالمسجد...

السعودية
لقطات جوية لتوافد ضيوف الرحمن إلى المسجد النبوي في أول جمعة بعد إتمام مناسك الحج
السعودية

لقطات جوية لتوافد ضيوف الرحمن إلى المسجد...

السعودية
خطيب المسجد النبوي للحجاج: احذروا العودة إلى المحرمات
أخبار رئيسية

خطيب المسجد النبوي للحجاج: احذروا العودة إلى...

أخبار رئيسية