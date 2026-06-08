أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية تجارية قرب المسجد النبوي

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طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى فندقي تجاري في موقع إستراتيجي يبعد دقائق عن المسجد النبوي الشريف، بمساحة إجمالية تبلغ 2,856 مترًا مربعًا، بعقد استثماري يمتد إلى 25 عامًا.
ويأتي المشروع في موقع يتميز بارتباطه المباشر بأحد المحاور الرئيسة المؤدية إلى المنطقة المركزية، ضمن نطاق حضري حيوي يشهد تدفقًا مستمرًا للزوار والمعتمرين على مدار العام، مما يعزز جدواه الاستثمارية ويمنحه مقومات تشغيلية واعدة.
وأفادت الأمانة بأن الفرصة الاستثمارية متاحة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص»، ضمن توجهات تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع التنموية بالمدينة المنورة.