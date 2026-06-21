أمانة جازان تطلق مبادرة “مدننا تشجع منتخبنا” دعمًا للمنتخب السعودي

أطلقت أمانة منطقة جازان مبادرة “مدننا تشجع منتخبنا” دعمًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تزامنًا مع مشاركته في منافسات كأس العالم 2026، وذلك من خلال تزيين عدد من الشوارع والميادين والواجهات العامة في المنطقة باللون الأخضر، إلى جانب رفع الأعلام ووضع العبارات الوطنية الداعمة للأخضر.

وشملت المبادرة عددًا من الطرق الرئيسة والمواقع الحيوية بمدينة جيزان ومحافظات المنطقة، في إطار تهيئة أجواء جماهيرية تعكس التفاعل المجتمعي مع مشاركة المنتخب الوطني في المحفل العالمي، وتعزز مشاعر الفخر والاعتزاز بممثل الوطن.

وتأتي المبادرة ضمن جهود أمانة منطقة جازان لمواكبة المناسبات الوطنية والرياضية، وتعزيز الحراك المجتمعي المصاحب لها، بما يسهم في إبراز مظاهر الدعم والمساندة للمنتخب الوطني، وترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي والانتماء الوطني.