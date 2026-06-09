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أمانة جدة تتلف 20 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة 

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥١ مساءً
أمانة جدة تتلف 20 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة 
المواطن - واس

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أتلفت أمانة محافظة جدة نحو 20 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن حملة ميدانية مشتركة نُفذت شرق المحافظة، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة, وأسفرت عن إغلاق معمل مخالف لإنتاج المعجنات والحلويات كان يعمل داخل موقع غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية والبلدية.
وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن الفرق الميدانية رصدت معملًا مخالفًا داخل عمارة سكنية، خُصص لإنتاج المعجنات والحلويات بأنواعها المختلفة، وتبين تشغيل الموقع في بيئة تفتقر لجميع الاشتراطات الصحية، إضافة إلى وجود مواد أولية وغذائية متعفنة وأخرى مخزنة تحت أشعة الشمس المباشرة، فضلًا عن استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام، ومخالفات أخرى تتعلق بعمليات التحضير والتجهيز.
وأشار إلى أن الأمانة أتلفت جميع المواد الغذائية المرصودة داخل الموقع لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بجانب إتلاف المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات الإنتاج والتجهيز، وإغلاق الموقع بالكامل تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال أمانة محافظة جدة المستمرة في رصد ومعالجة الأنشطة المخالفة التي تمس الصحة العامة وسلامة المستهلك، للحد من الممارسات غير النظامية داخل الأحياء السكنية.

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