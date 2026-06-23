أمانة جدة تضبط موقعًا مخالفًا بالرويس يُستخدم مسلخًا ومستودعًا لأغذية فاسدة

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كشفت حملة ميدانية مشتركة نفذتها أمانة محافظة جدة في حي “الرويس” عن “منزل سكني” مُستَغلٍّ في أنشطة مخالفة شملت تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية وتشغيل مسلخ للأغنام وسكن للعمالة، ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في تعزيز الرقابة ورصد الأنشطة المخالفة.
وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش، أن الحملة استهدفت منزلًا سكنيًّا استُغلّ كمستودع للمواد الغذائية، إذ كشفت المعاينة الميدانية عن وجود منتجات منتهية الصلاحية وأخرى ظهرت عليها علامات التلف والفساد وسوء التخزين.
وبيّن أن الفرق الميدانية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، رصدت مواد وأدوات تُستخدم في تعديل بيانات الصلاحية، كما ضُبطت عينات من المنتجات ذاتها تحمل تواريخ مختلفة، بعضها منتهي الصلاحية وأخرى عُدلت بياناتها الأصلية لتمديد فترة صلاحيتها، مشيرًا إلى أن الموقع يضم مطبخًا مجهزًا لإعداد الولائم، ومسلخًا للأغنام وحظيرة، إلى جانب جزء منفصل يُستخدم سكنًا للعمالة بصورة مخالفة للاشتراطات النظامية.
وتؤكد أمانة محافظة جدة مواصلة جهودها الرقابية لمتابعة الأنشطة المخالفة والحد من الممارسات غير النظامية التي تمس الصحة العامة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر تطبيق “بلدي” أو مركز البلاغات الموحد (940).