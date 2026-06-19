أمانة جدة تغلق موقعًا مخالفًا وتتلف 1330 كيلو تبغ

ضبطت أمانة محافظة جدة موقعًا مخالفًا بحي “الفضيلة” جنوب المحافظة، استُغل لتخزين منتجات تبغ مجهولة المصدر، إذ أتلفت الفرق المختصة 1330 كيلوجرامًا من المضبوطات، ضمن حملة مشتركة تأتي في إطار الجهود المستمرة لرصد ومعالجة المواقع والأنشطة المخالفة.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بن سراج بخش، أن أعمال مباشرة الموقع كشفت عن وجود أربع غرف داخلية مهيأة لتخزين مستلزمات ومنتجات التبغ بطرق مخالفة، مبينًا أن الفرق الرقابية ضبطت 1330 كيلوجرامًا من “المعسل” مجهول المصدر، فيما جرى إتلاف الكميات المضبوطة وإغلاق الموقع، بدعم من بلدية الجنوب الفرعية، ومشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والضبط الميداني، والدفاع المدني.

وأكد أن الأمانة تواصل تكثيف حضورها الميداني لمعالجة الأنشطة المخالفة داخل الأحياء السكنية، من خلال حملات رقابية تستهدف رصد المواقع غير النظامية والحد من الممارسات المخالفة، بما يسهم في حماية الصحة العامة، وتعزيز الامتثال للاشتراطات النظامية، وتحسين المشهد الحضري.