أمانة عسير ترفع جاهزية 671 حديقة ومتنزهًا لاستقبال موسم الصيف

رفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها مستوى الجاهزية لموسم الصيف عبر خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات البلدية وتهيئة المرافق العامة والوجهات السياحية والترفيهية بما يواكب الإقبال المتزايد من الأهالي والزوار خلال الموسم.

وأوضحت الأمانة أن استعداداتها شملت تهيئة وتشغيل 671 حديقة ومتنزهًا عامًا بمختلف محافظات ومراكز المنطقة بما يوفر مساحات متنوعة للتنزه والترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية ويعزز جاهزية الوجهات العامة لاستقبال الأهالي والزوار خلال الموسم.

وخصصت الأمانة أكثر من 1500 كادر ميداني وفني وإشرافي مدعوم بالمعدات والآليات ونقاط الإسناد التشغيلية؛ لضمان استمرارية الأعمال، ورفع كفاءة الاستجابة ومعالجة البلاغات والمحافظة على مستوى الخدمات في المرافق العامة والطرق والحدائق والأسواق.