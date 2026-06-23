مجلس الوزراء يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار أمانة عسير ترفع جاهزية 671 حديقة ومتنزهًا لاستقبال موسم الصيف ضبط مقيم مخالف لتلويثه التربة بمواد خرسانية في المدينة المنورة وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 128 رخصة تعدينية جديدة خلال أبريل 2026م الشمام المحلي يغذي أسواق السعودية بأجود الأصناف بإنتاج يتجاوز 70.5 ألف طن رئيس وزراء باكستان: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يومًا الأسهم الكورية تتكبد خسائر حادة وتراجع كوسبي 10% وسط موجة بيع واسعة ارتفاع مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% بدعم المركبات الكهربائية النوم المنتظم والحركة المسائية.. عادات مرتبطة بعمر أطول وصحة أفضل الخارجية الإيرانية: لا تفتيش لمنشآت النووي المستهدفة
رفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها مستوى الجاهزية لموسم الصيف عبر خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات البلدية وتهيئة المرافق العامة والوجهات السياحية والترفيهية بما يواكب الإقبال المتزايد من الأهالي والزوار خلال الموسم.
وأوضحت الأمانة أن استعداداتها شملت تهيئة وتشغيل 671 حديقة ومتنزهًا عامًا بمختلف محافظات ومراكز المنطقة بما يوفر مساحات متنوعة للتنزه والترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية ويعزز جاهزية الوجهات العامة لاستقبال الأهالي والزوار خلال الموسم.
وخصصت الأمانة أكثر من 1500 كادر ميداني وفني وإشرافي مدعوم بالمعدات والآليات ونقاط الإسناد التشغيلية؛ لضمان استمرارية الأعمال، ورفع كفاءة الاستجابة ومعالجة البلاغات والمحافظة على مستوى الخدمات في المرافق العامة والطرق والحدائق والأسواق.