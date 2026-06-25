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لتعزيز الاستدامة البيئية بمدينة نجران

أمانة نجران تبدأ توزيع حاويات الفرز من المصدر 

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٥ مساءً
أمانة نجران تبدأ توزيع حاويات الفرز من المصدر 
المواطن - فريق التحرير

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بدأت أمانة منطقة نجران، ممثلة بإدارة النظافة العامة، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توزيع حاويات الفرز من المصدر، ضمن جهود الأمانة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة النفايات ورفع كفاءة الاستفادة منها بمدينة نجران والقرى التابعة لها.

ووزَّعت أمانة نجران (300) حاوية في حي المخيم بمدينة نجران، بصفته أحد الأحياء المستهدفة ضمن المشروع الهادف إلى تشجيع المجتمع على تطبيق ممارسات الفرز من المصدر للمساهمة في المحافظة على البيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبد الله آل فاضل، أنَّ الحاويات الموزعة خُصصت لفرز النفايات إلى نوعين رئيسيين؛ حيث تستخدم إحدى الحاويتين لجمع النفايات القابلة للتدوير مثل الورق والبلاستيك والمعادن، فيما تُخصّص الحاوية الأخرى لجمع النفايات العضويَّة وغير القابلة للاستخدام، بما يُسهم في تقليل كميات النفايات المرسلة إلى المرادم، ورفع معدلات إعادة التدوير، مؤكدًا أنَّ هذه المرحلة تمثل باكورة المشروع، وستتبعها مراحل أخرى تستهدف عددًا من الأحياء والمواقع المختلفة بهدف نشر ثقافة الفرز من المصدر وتحقيق مستهدفات جودة الحياة والاستدامة البيئية.

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