أمريكا: وفاة الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ألان جرينسبان عن عمر ناهز 100 عام

توفي ألان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، عن عمر ناهز 100 عام.

وقالت زوجته أندريا ميتشل، إنه تُوفي، اليوم الاثنين، متأثرا بمضاعفات مرض باركنسون.

وخلال فترة رئاسته للاحتياطي الفيدرالي التي امتدت 18 عاما ونصف العام، أشرف جرينسبان، على حقبة من النمو والازدهار المستمر في الولايات المتحدة، إلا أنها انتهت بعواقب مدمرة في عام 2008، بعد عامين من مغادرته البنك المركزي.

وكان جرينسبان، يحظى باحترام كبير خلال سنوات رئاسته للبنك المركزي الأكثر نفوذا في العالم، لدرجة أنه بحلول تقاعده عام 2006 كان يُحتفى به على نطاق واسع بوصفه “العراف” و”المايسترو”.