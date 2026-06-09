أمطار الباحة تنعش الأودية وتزيد اخضرار المرتفعات مع اقتراب موسم الصيف

أعادت الأمطار التي شهدتها منطقة الباحة مؤخرًا الحيوية إلى أوديتها وشعابها، وزادت من اخضرار مرتفعاتها وسهولها الزراعية، تزامنًا مع استعدادات المنطقة لاستقبال موسم الصيف، في مشهد يبرز المقومات الطبيعية والسياحية الفريدة التي تتمتع بها المنطقة.

وتدفقت المياه في مجاري السيول بين القرى والمزارع والمدرجات الزراعية، فيما اكتست مساحات واسعة من المرتفعات والسهول بالغطاء النباتي، وتكونت برك وتجمعات مائية أضفت على المشهد الطبيعي مزيدًا من الجمال.

وأبرزت السحب المنخفضة والضباب الذي غطى أجزاءً من الطرق والمرتفعات الجبلية جمال الطبيعة في المنطقة، ووفرت أجواءً معتدلة تجذب الزوار والمتنزهين وهواة التصوير خلال الموسم الصيفي.

وتعزز هذه المشاهد الطبيعية جاذبية الوجهات السياحية والمتنزهات والمواقع الريفية في الباحة، التي تستقبل سنويًا أعدادًا من الباحثين عن الأجواء المعتدلة والطبيعة الخضراء، خاصة مع ما تشهده المنطقة من استعدادات مكثفة وبرامج وفعاليات متنوعة ضمن موسم صيف الباحة.

وتُعد الأمطار الموسمية رافدًا مهمًا لدعم الغطاء النباتي والموارد الطبيعية؛ إذ تسهم في تغذية الأودية والشعاب، وتحسين البيئات الزراعية، إلى جانب دورها في إثراء التجربة السياحية وإبراز المقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة.

وتواصل الباحة، بما تحتضنه من جريان للمياه واخضرار للجبال والأودية وتشكيلات للضباب والسحب الماطرة، ترسيخ حضورها وجهة صيفية بارزة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء المملكة.