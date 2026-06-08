Icon
مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق نجران، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (16 – 38) كم/ساعة، تصل إلى (45) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 35) كم/ساعة، تصل إلى (45) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية