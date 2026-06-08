أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق نجران، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (16 – 38) كم/ساعة، تصل إلى (45) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 35) كم/ساعة، تصل إلى (45) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.