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أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٠ مساءً
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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