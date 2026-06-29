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أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٢ مساءً
أمطار وأتربة مُثارة على منطقة جازان
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

ونبّه المركز من أتربة مثارة وشبه انعدام في مدى الرؤية من (1 – 3) كم، على محافظتي الدرب وبيش.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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