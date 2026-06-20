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أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٢ مساءً
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.
فيما نبَّه المركز من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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