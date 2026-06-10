أمطار ورياح على منطقة الباحة حتى المساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات، بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.