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أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء 

الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٨ صباحاً
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء 
المواطن - واس

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار على منطقة الباحة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات: العقيق، وبلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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