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أمن الطرق يقبض على شخص لترويجه 30 كيلو حشيش في مكة المكرمة

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢١ مساءً
أمن الطرق يقبض على شخص لترويجه 30 كيلو حشيش في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على شخص لترويجه 30 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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