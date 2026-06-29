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أمير الجوف يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٢ مساءً
أمير الجوف يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة
المواطن- واس

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قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، نائب مدير شرطة المنطقة اللواء مياح بن كساب العنزي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

جاء ذلك خلال استقبالّه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن محمد الذويبي ونائبه اللواء مياح بن كساب العنزي.

وهنّأ سموّه اللواء العنزي بهذه الثّقة الكريمة، متمنّيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون هذه الترقية حافزًا لبذل مزيد من العطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

ورفع اللواء العنزي من جهته شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على هذه الثّقة الغالية، ولسمو وزير الداخلية، وسمو أمير منطقة الجوف على دعمهما وتوجيهاتهما، سائلًا الله تعالى التّوفيق لخدمة الدين ثمّ الملك والوطن.

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