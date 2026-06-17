النحل الندّاف يعزز التنوع الحيوي في بيئات الحدود الشمالية حرس الحدود بعسير يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 12 كجم حشيش مخدر ترامب: أريد من إسرائيل أن تُحسن التقدير وتتصرف كما يجب “موهبة” توقّع مذكرة تفاهم لتدريب الطلبة في أحدث التخصصات التقنية الصين تطالب إيران بمعالجة مسألة الملاحة بمضيق هرمز على نحو مناسب الشورى يطالب بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات رقابية فاعلة أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشّن جناح المملكة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026 النائب العام اليمني يأمر بالحجز على أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي فيصل بن فرحان يصل إلى فيينا
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن سلمان بن محمد.
كما أدى الصلاة مع سموه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الأستاذ سليمان بن محمد القناص، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.