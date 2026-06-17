أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة خالد بن مطلق بن خرصان -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.



وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن بندر بن سلمان بن محمد.

كما أدى الصلاة مع سموه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الأستاذ سليمان بن محمد القناص، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.