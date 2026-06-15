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أمير الرياض يدشّن مبادرة “صناعيو المستقبل” لربط الطلبة بالصناعة الوطنية

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ مساءً
أمير الرياض يدشّن مبادرة “صناعيو المستقبل” لربط الطلبة بالصناعة الوطنية
المواطن - فريق التحرير

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دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، مبادرة “صناعيو المستقبل” في المنطقة لتكون جسرًا يربط الطلبة بالصناعة الوطنية، ولبناء جيل واع بالقطاع الصناعي في المملكة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان.
واستمع سموه إلى شرح عن مبادرة “صناعيو المستقبل” التي تنفّذ بالشراكة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التعليم، وجمعية المبادرات المتميزة؛ بهدف تمكين المواهب الوطنية الناشئة، وتنمية قدراتها، وصناعة الفرص لها في مستقبل الصناعة، وذلك عبر إشراك طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي في برامج وأنشطة نوعية، أبرزها “اكتشف مصانعنا” و”هاكاثون صناعيو المستقبل”، بما يفتح أمامهم آفاق الفرص الصناعية، ويعزّز ربط المناهج التعليمية بالواقع الصناعي، ويسهم في رفع نسب التوطين في الصناعة السعودية.


واطلع سموه على الجهات المشاركة البالغ عددها 2,000 مدرسة، وست جامعات، و60 مصنعًا، في ثلاث مناطق نّفذت فيها المبادرة هي مكة المكرمة، والقصيم، والمنطقة الشرقية، كما تستهدف المبادرة الوصول إلى 25 ألف طالب وطالبة في منطقة الرياض.
يذكر أن عدد المستفيدين من برامج المبادرة بلغ أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من التعليم العام في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى اشتراك أكثر من 25 ألف طالب في الزيارات الميدانية للمصانع الوطنية، ومشاركة 10 آلاف طالب في الهاكاثون.

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