أمير الرياض يطّلع على مستجدات مركز عبدالله بن إدريس الثقافي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أبناء الأديب الراحل عبدالله بن إدريس.

واطّلع سموه خلال الاستقبال على مستجدات أعمال وبرامج المركز، وما يقدمه من مبادرات وأنشطة ثقافية وأدبية تسهم في إثراء الحراك الثقافي، وتعزيز حضور الإرث الأدبي والفكري للراحل عبدالله بن إدريس.

واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح عن أبرز مشروعات المركز وخططه المستقبلية، ودوره في دعم البرامج الثقافية والمعرفية، وخدمة المهتمين بالأدب والثقافة.

وأعرب أبناء عبدالله بن إدريس عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على اهتمامه ودعمه للمبادرات الثقافية.