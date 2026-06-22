جدة تُشعل صيف 2026 بـ12 واجهة بحرية ورحلات كروز عالمية تقود الطفرة السياحية أمير الرياض يطّلع على مستجدات مركز عبدالله بن إدريس الثقافي مزارع الفواكه الصيفية بالباحة.. وجهة جاذبة للزوار ورافد للاقتصاد المحلي سكاي تراكس تمنح طيران ناس تصنيف 4 نجوم كأعلى تقييم لشركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى المساء جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ مطار حائل الدولي يُسجل أكثر من 1.2 مليون مسافر في 2025 والربع الأول من العام الجاري ارتفاع خام برنت في التعاملات الآسيوية موجة شديدة الحرارة تجتاح أوروبا التربيع الأول لشهر محرم يزين سماء المملكة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، أبناء الأديب الراحل عبدالله بن إدريس.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على مستجدات أعمال وبرامج المركز، وما يقدمه من مبادرات وأنشطة ثقافية وأدبية تسهم في إثراء الحراك الثقافي، وتعزيز حضور الإرث الأدبي والفكري للراحل عبدالله بن إدريس.
واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح عن أبرز مشروعات المركز وخططه المستقبلية، ودوره في دعم البرامج الثقافية والمعرفية، وخدمة المهتمين بالأدب والثقافة.
وأعرب أبناء عبدالله بن إدريس عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على اهتمامه ودعمه للمبادرات الثقافية.