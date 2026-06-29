أمير الرياض يعزي عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ في وفاة والده

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته إلى عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ في وفاة والده رحمه الله.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب آل الشيخ عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته.