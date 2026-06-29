أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت بمدينة الدمام على شهداء حادث سقوط مروحية أرامكو

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بعد صلاة عصر اليوم الاثنين بجامع الفرقان بمدينة الدمام، صلاة الميت على الشهداء في حادث سقوط المروحية التابعة لأرامكو السعودية.

وسأل سمو أمير المنطقة الشرقية الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته ، مقدماً سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهداء.

وقال سموه : نسأل الله عز وجل أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموه من إخلاص وتفانٍ في أداء واجبهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادته الرشيدة .

وأدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو، والمعالي، والفضيلة، وجمع من المسؤولين، وذوي الشهداء، والمواطنين الذين شاركوا في تشييع الشهداء والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة.

