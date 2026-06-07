أمير القصيم يرعى حفل تكريم 100 طالب متميز في النسخة الخامسة من برنامج “براعم القرآن”

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، حفل تكريم الطلبة المتميزين في برنامج حلقات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز “براعم القرآن” في نسخته الخامسة، الذي يشرف عليه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، بالتعاون مع مؤسسة “مجتمعي”، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وبحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن المملكة، قامت منذ تأسيسها على كتاب الله وسنة نبيه محمد- صلى الله عليه وسلم-، وجعلت القرآن الكريم منهجًا ودستورًا للحياة، مبينًا أن ما توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله- من عناية فائقة بكتاب الله الكريم وحفظته يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وقال سموه: “نحمد الله ونشكره الذي أنعم علينا ببلاد جعلت قيادتها المباركة القرآن الكريم منهجًا ودستورًا، ودعمت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وأولتها كل العناية والاهتمام، حتى أصبحت المملكة نموذجًا عالميًا في خدمة كتاب الله وتعليمه ونشره”.

وأضاف: “إن قيادتنا الرشيدة، ممثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله-، هي القدوة الحسنة في العناية بالقرآن الكريم، من خلال إقامة المسابقات الدولية والمحلية لتحفيظه، وتشجيع البرامج والمبادرات القرآنية التي تسهم في تنشئة أجيال مرتبطة بكتاب الله، معتزة بقيمها وثوابتها”.

وأشار سموه إلى أن من مظاهر عناية المملكة بكتاب الله الكريم ما يقوم به مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من طباعة المصحف الشريف وتوزيعه في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى إهدائه لضيوف الرحمن قبل مغادرتهم إلى بلدانهم، بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة – رعاها الله-، في صورة تجسد اهتمام الدولة بخدمة القرآن الكريم والإسلام والمسلمين.

وأكّد أن برامج تحفيظ القرآن الكريم تمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء الإنسان، وتنمية القيم الإيمانية والوطنية لدى النشء، مشيدًا بما يحققه برنامج “براعم القرآن” من أثر تربوي وتعليمي متميز أسهم في رعاية المواهب القرآنية وإعداد نماذج مشرقة من حفظة كتاب الله الكريم.

وتخلل الحفل كلمة لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم الدكتور عبدالله بن محمد الجويبري، رفع خلالها الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على دعمه ورعايته المستمرة للبرنامج، مبينًا أن هذا الدعم أسهم في نجاح البرنامج وتحقيق مستهدفاته التربوية والتعليمية، وتعزيز العناية بالنشء وربطهم بكتاب الله الكريم.

وأوضح أن النسخة الخامسة من البرنامج حققت نتائج متميزة، تمثلت في مشاركة 22 جمعية لتحفيظ القرآن الكريم، و633 حلقة قرآنية، بإشراف 255 مشرفًا ومشرفة، ومشاركة 952 معلمًا و189 معلمة. وبلغ عدد الطلبة المستفيدين 10,604 طلاب وطالبات، فيما تجاوز عدد الأوجه المحفوظة 2,948,583 وجهًا، وعدد الأوجه المقروءة 2,513,774 وجهًا، بما يعكس حجم الأثر التعليمي والتربوي الذي حققه البرنامج في مختلف محافظات المنطقة.

وأفاد الجويبري أن برنامج “براعم القرآن” أصبح من البرامج النوعية الرائدة في المنطقة، لما يوفره من بيئة قرآنية محفزة تسهم في غرس القيم الإسلامية، وتنمية المهارات الشخصية والسلوكية لدى الطلاب، وإعداد جيل مرتبط بكتاب الله قولًا وعملًا.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير منطقة القصيم الطلبة المتميزين والقائمين على البرنامج، مثمنًا جهود جميع الشركاء والداعمين الذين أسهموا في نجاح البرنامج وتحقيق رسالته في خدمة كتاب الله الكريم ورعاية حفظته.