أمير قطر: الاتفاق الأمريكي مع إيران إنجاز مهم للمنطقة

صرح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، بأن الاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع إيران تمثل خطوة مهمة وإنجازًا سيكون له أثر بالغ على المنطقة بأكملها.

جاءت تصريحات الأمير تميم بن حمد، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة “مجموعة السبع” المنعقدة في فرنسا، وفق وكالة سبوتنيك.

الاتفاق الأمريكي مع إيران

وقال أمير قطر إن اهتمام الرئيس ترامب بمنطقة الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية، وما تحقق حتى الآن يعد إنجازا في حد ذاته، رغم وجود الكثير مما ينبغي القيام به خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن قطر موجودة للمساعدة في هذا المسار، إلى جانب الأصدقاء والحلفاء، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.

ولفت الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى حرص قطر على توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعزيز الشراكات الثنائية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا وجود استثمارات قطرية كبيرة داخل الولايات المتحدة، إلى جانب استثمارات وشركات أمريكية تعمل في بلاده.

وتابع أمير قطر أن اهتمام بلاده خلال الأشهر الماضية كان منصب على أن يكون هناك صفقة أو اتفاقية بين الأطراف المعنية لوقف الحرب، وبأن إيران أمامها الكثير من الفرص المتاحة حتى تقوم بالازدهار أكثر في المستقبل، مشيرا إلى أن العالم مفتوح أمامها لمزيد من الاستثمارات.