أنامل سعودية تحيك المشهد الأخير لرحلة كسوة الكعبة قبل اعتلائها البيت العتيق

في مشهد يتكرر مرة واحدة كل عام، وتترقبه أنظار المسلمين في مختلف أنحاء العالم مع إشراقة العام الهجري الجديد، تتقدم الأنامل السعودية المتخصصة إلى واجهة الحدث لتؤدي إحدى أكثر المهام ارتباطًا بقدسية المكان وعظمته، حيث تتولى تنفيذ المراحل الأخيرة من تغيير كسوة الكعبة المشرفة، في رحلة ميدانية استثنائية تُتوِّج أشهرًا طويلة من العمل المتقن قبل أن يكتسي البيت العتيق بثوبه الجديد.

ومع اقتراب موعد تغيير الكسوة، يتحول محيط الكعبة المشرفة إلى ورشة عمل دقيقة تتداخل فيها الخبرات الفنية مع المسؤولية التاريخية والدينية، ولا تنحصر أهمية هذه المهمة في جانبها الفني فحسب، بل تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من الأعمال التي تبدأ داخل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث تمضي الكسوة عبر مراحل متعددة تشمل إعداد الحرير الطبيعي وصباغته ونسجه وتطريزه وتجميع أجزائه، قبل أن تصل إلى اللحظة الأكثر حضورًا وتأثيرًا، وهي لحظة انتقالها من قاعات التصنيع إلى جدران الكعبة المشرفة، لتتحول من منتج فني فريد إلى معلم إيماني يراه ملايين المسلمين حول العالم.

ويعكس مشهد تركيب الكسوة حجم العناية التي أولتها المملكة لهذا العمل على مدى عقود، إذ لم يعد الأمر مجرد استبدال ثوب بآخر، بل أصبح منظومة متكاملة من الخبرات الوطنية المتخصصة التي تتعامل مع أدق التفاصيل الهندسية والفنية المرتبطة بالكسوة، بدءًا من آليات الرفع والتثبيت، مرورًا بمواضع الوصلات والزخارف والآيات المطرزة، وانتهاءً بضبط التناسق البصري لجميع مكونات الثوب حول أركان الكعبة المشرفة.

وتبرز في هذا المشهد قيمة العنصر الوطني الذي يقف خلف هذه المهمة الاستثنائية، حيث تتطلب أعمال التركيب كوادر تمتلك معرفة دقيقة بخصائص الكسوة وأجزائها وآليات تثبيتها، فضلًا عن الخبرة الميدانية التي تضمن تنفيذ الأعمال في وقت محدد ووفق أعلى درجات الدقة والاحترافية، الأمر الذي جعل هذه المهمة نموذجًا متقدمًا للكفاءة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين.

ويكتسب المشهد بعدًا إنسانيًا خاصًا لدى العاملين المشاركين فيه، فالكثير منهم ينظر إلى هذه المهمة بوصفها شرف العمر ومسؤولية لا تشبه أي مسؤولية أخرى، إذ يقفون على مقربة من الكعبة المشرفة وهم يتعاملون مع ثوبها الجديد قطعةً قطعة، في لحظات تمتزج فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بخشوع المكان وهيبته، لتتحول ساعات العمل إلى تجربة استثنائية تظل راسخة في الذاكرة.

ويعكس التغيير السنوي للكسوة مفهومًا حضاريًا متجددًا يجمع المحافظة على الإرث الإسلامي العريق والاستفادة من الخبرات الوطنية المتطورة، حيث تتجسد في هذه المناسبة صورة من صور العناية المتواصلة بالبيت العتيق، بما يحفظ مكانته ويعزز حضوره البصري والرمزي في وجدان المسلمين.

ومع اكتمال تثبيت الكسوة وإسدالها على جدران الكعبة المشرفة، تُسدل الستارة على فصل طويل من العمل المتواصل، وتبدأ رحلة جديدة لكسوة ستبقى عامًا كاملًا شاهدة على جهود أنامل سعودية سخّرت مهاراتها وخبراتها لخدمة أقدس بقاع الأرض، في مشهد تتجدد معه سنويًا معاني العناية والاهتمام والإتقان التي أولتها المملكة للكعبة المشرفة وكسوتها منذ عقود طويلة.