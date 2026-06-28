أنباء عن تعليق المحادثات الأميركية الإيرانية في سويسرا

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أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلًا عن مصادر مطلعة، بتعليق المحادثات التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل المسار التفاوضي بين الجانبين.
وجاء قرار التعليق عقب إعلان واشنطن خلال الأيام الماضية أن الفرق الفنية ستستأنف اجتماعاتها في سويسرا لبحث تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والتي تتناول عددًا من الملفات، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وآليات الإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أوضح أن المباحثات الفنية ستتركز على الجوانب التقنية للاتفاق، مشيرًا إلى أن تنفيذ مذكرة التفاهم مقرر خلال 60 يومًا، معربًا عن توقعه التزام طهران بالتعهدات المتفق عليها.
وفي سياق متصل، أكد مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز أن واشنطن لن تسمح لإيران بتهديد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، محذرًا من أي محاولات لاستهداف الشحن البحري في أحد أهم الممرات التجارية العالمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين واشنطن وطهران بشأن عدد من الملفات، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية لبحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات جديدة.