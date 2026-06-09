أنجزنا ومكملين.. برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2025

أطلق برنامج التحول الوطني -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- تقريره السنوي لعام 2025، تحت عنوان “أنجزنا ومكملين”، ويستعرض أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المُسندة إليه، التي يعمل البرنامج على تنفيذها بقيادة سبع وزارات، وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، وبمشاركة أكثر من خمسين جهة مُنفِّذة لمبادراته.

ويسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي لمبادرات منظومة برنامج التحول الوطني في مختلف القطاعات التي يستهدف تطويرها، وتشمل: حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية, وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

ويشير التقرير للعام الثاني على التوالي إلى قصص نجاح لمنشآت أسهمت في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني؛ بهدف إظهار أثر التحول الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولتحفيز المنشآت للاستفادة من التجارب الملهمة وقصص النجاح.

يشار إلى أنَّ برنامج التحول الوطني يُعدّ أول برامج تحقيق رؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، والتي تبلغ 34 هدفًا إستراتيجيًا من أصل 96 هدفًا، يحققها عبر أكثر من 313 مبادرة، ويعمل على قياس التقدم في إنجازها عبر 78 مؤشرًا.

ويمكن الاطّلاع على تقرير إنجازات برنامج التحول الوطني لعام 2025 عبر الرابط: https://www.vision2030.gov.sa/media/310dzf5i/ntp_ar_annual_report_2025.pdf.