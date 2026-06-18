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أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في روسيا والدخان يغطي سماء موسكو

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في روسيا والدخان يغطي سماء موسكو
المواطن - فريق التحرير

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نفّذت أوكرانيا، أمس الخميس، هجوماً بطائرات مسيّرة طال مصفاة نفط كبرى في موسكو، ما أدى إلى اندلاع حرائق داخل المدينة وفي محيطها، وتسبب بإجلاء ركاب من أكبر مطارات العاصمة، وذلك في أكبر استهداف للعاصمة الروسية منذ عامين على الأقل.

وتصاعدت أعمدة كبيرة من الدخان الأسود فوق سماء العاصمة الروسية، بينما شوهدت ألسنة اللهب تشتعل في قسم من منشأة نفطية في منطقة كابوتنيا الجنوبية فيما استمر الحريق في المصفاة طوال الفترة الصباحية.

قصف مصفاة نفط في موسكو

والهجوم الأوكراني ليل الأربعاء هو الثاني على مصفاة النفط في موسكو هذا الأسبوع.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الضربات الأوكرانية بعيدة المدى استهدفت مجدداً مصفاة موسكو النفطية، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، مشيراً إلى أن الهجمات طالت أيضاً أهدافاً في مقاطعة روستوف والأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً.

ووصف زيلينسكي الهجمات بأنها “عقوبات بعيدة المدى” من جانب كييف، مضيفاً “لقد حان الوقت لإنهاء الحرب، وعلى روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة على الصعيد الدبلوماسي”.

وفي وقت لاحق، قال زيلينسكي إن “الأهم هو أن يبدأ الشعب الروسي يشعر بأن شخصاً واحداً، بوتين، يخوض هذه الحرب، في حين يدفع الناس العاديون الثمن كاملا”، مضيفاً في تسجيل صوتي أرسل إلى الصحافيين “لا نريد هذه الحرب ولم نردها أبدا… لكن إذا كانت أوكرانيا تحترق، فموسكو ستحترق أيضا”.

وهذا الهجوم هو الأكبر على موسكو منذ عامين على الأقل، وفق وكالة تاس الروسية للأنباء.

تتزامن هذه الضربات مع استضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة من جنوب شرق آسيا ضمن قمة روسيا-آسيان المنعقدة في مدينة كازان التي تبعد حوالي 700 كيلومتر شرق العاصمة.

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