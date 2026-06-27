أوكرانيا تكثف هجماتها بالمسيرات على مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت، خلال الليلة الماضية، 175 مسيرة أوكرانية في أجواء جمهورية القرم وإقليم كراسنودار ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وأوريول وروستوف وسمولينسك وتولا، وفوق منطقة موسكو وضواحيها، وفوق مياه البحر الأسود.

وقبلها، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفايف، عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء استهداف القوات الأوكرانية للمقاطعة.

وكتب شوفايف في قناته على تطبيق “ماكس”: “هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية أراضي مقاطعة بيلغورود 76 مرة”، مشيراً إلى تضرر مرافق الإنتاج لإحدى الشركات. وأكد القائم بأعمال حاكم المقاطعة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 92 طائرة مسيرة في أجواء المقاطعة.

يأتي ذلك فيما أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو. وكتب سوبيانين في قناته على تطبيق “ماكس”: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو. وتعمل هيئات الطوارئ في موقع الحطام”.

وأعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، ألكسندر خينشتين، أن الدفاعات الجوية دمرت، خلال اليوم الماضي، 108 مسيرات أوكرانية في أجواء المقاطعة.

كما أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطار سوتشي جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوكالة: “تم فرض قيود مؤقتة على هبوط وإقلاع الرحلات الجوية في مطار سوتشي”، لضمان سلامة الطيران.

وكثّفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ضرباتها بالمسيّرات الطويلة المدى على روسيا، مستهدفة خصوصاً منشآت طاقة، في مسعى إلى حرمان الكرملين من مصدر عائدات حيوي لتمويل آلته الحربية.

والأسبوع الماضي، تسبّب هجوم أوكراني بحريق كبير في محطّة تكرير في جنوب شرق موسكو.