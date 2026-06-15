أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني

أظهرت بيانات لتتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من قبل شركة “بترونت” الهندية عبرت مضيق هرمز اليوم الاثنين متجهة شرقا، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.

ووفقا لبيانات تتبع السفن، فإن ناقلة الغاز الطبيعي المسال “ديشا” تحمل شحنة من رأس لفان بقطر ومستأجرة من قبل شركة “بترونيت” الهندية.

وأظهرت بيانات من شركتي “كبلر” و”مجموعة بورصات لندن” أنه جرى تحميل الناقلة بشحنتها من ميناء رأس لفان القطري يومي 1 و2 مارس، وظلت غرب المضيق منذ ذلك الحين.

وبينما لم تشر بيانات تتبع السفن إلى وجهة الناقلة، فإن مصدرا مطلعا ذكر أنه سيتم تسليمها لمحطة “داهيج” في الهند.

ولم ترد شركة بترونت على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وبعبور هذه الناقلة، فإنها تصبح من أوائل السفن التجارية الرئيسية التي تعبر الممر البحري بعد الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.